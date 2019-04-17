Путин: Система подготовки молодых управленцев уже дает результаты

Сформированная в России система подготовки молодых управленцев уже приносит положительные результаты, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками II потока "школы губернаторов" Высшей школы государственного управления.

«За последнее время мы выстроили целую систему подготовки молодых, подающих надежды, но уже опытных и талантливых управленцев, и это очень сказывается на движении кадров позитивном, на формировании различного уровня команд», – передает его слова «Интерфакс».

Он выразил надежду на то, что в стране благодаря этому улучшится качество управленческой работы.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.