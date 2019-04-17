Студентам предложили выбрать символику Ассоциации спортивных клубов

С 17 по 24 апреля российские студенты и аспиранты получат возможность выбрать новый логотип Ассоциации спортивных студенческих клубов (АССК).

По итогам проведенного накануне опроса были выявлены пожелания активистов АССК к новой символике организации, на их основе профессиональных дизайнеры подготовили ряд работ, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Предполагается, что студентам предложат несколько различных вариаций, в основу которых легли образов животных, обитающих на территории России, спортивного инвентаря и традиционные символами образования.

В перспективе новый брендинг АССК ляжет в основу брендов всех спортивных клубов, работающих в высших и средне-специальных учебных заведениях станы.

Голосование пройдет в официальном аккаунте Ассоциации соцсети «ВКонтакте» с 17 по 24 апреля.

Отдать свой голос за тот или иной вариант сможет каждый обучающийся вуза и ссуза в возрасте от 17 до 27 лет.

АССК России существует с 2013 года: она была создана по инициативе студентов, которую поддержал президент России Владимир Путин. В данный момент действует 342 студенческих спортивных клуба в крупнейших вузах страны.