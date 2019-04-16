Рядом с прикованным к дереву трупом мужчины нашли БДСМ-игрушки

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16 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 19:18  |  vz.ru
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Достанутся ли российским рабочим американские миллионы

Американский Ford покидает Россию со скандалом Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Российские рабочие закрывающегося американского завода Ford под Санкт-Петербургом устроили пикет. Раньше их забастовки срабатывали: боссы шли на уступки и повышали им зарплату. Теперь рабочие оказались недовольны суммой компенсаций за увольнение в 300–660 тыс. рублей в одни руки, и требуют вдвое больше. Оправданны ли европейские аппетиты российских рабочих? Подробности...
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Предложен способ, как Россия может договариваться с НАТО

Переговоры главы Генштаба ВС РФ Герасимова и верховного главнокомандующего ОВС НАТО СкарпароттиФото: mil.ru
Россия и НАТО более не сотрудничают ни по одному вопросу, заявили в МИД. Совместный Совет в Брюсселе, воскресший на три заседания ради войны с ИГИЛ, опечатан без перспектив к возрождению. Радоваться тут нечему, но правда также и в том, что сотрудничество с НАТО для России теперь бесполезно. Ради своей и мировой безопасности она должна идти другим путем. Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
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Будущему президенту Украины рекомендован ряд жестких мер

Порошенко опасается, что Зеленский первым делом разгонит верховную раду УкраиныФото: Студия Квартал-95
Зеленский еще не успел стать главой государства, а Порошенко уже предостерегает своего без пяти минут преемника от попыток разогнать Верховную раду. Но те, кто симпатизируют Зеленскому, призывают его не созывать сразу новый парламент, а опереться на старый – наверняка к нему сейчас сбегутся прежние сторонники Порошенко. Кроме того, Зеленскому рекомендуют поскорее начать переговоры о примирении с Путиным. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Майдан установил на Украине кровавые правила

Андрей Бабицкий, журналист
Убийство журналиста и писателя должно было стать наглядным примером того, что за критику властей, выражение несогласия с националистической политикой можно заплатить самую высокую цену. И ожидаемого эффекта удалось добиться. Подробности...

Нотр-Дам давно наш

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Политика политикой, «у соседа корова сдохла», вот это все. Но Нотр-Дам на каком-то уровне не принадлежит Франции, тем более – современной Франции. Это давно уже часть общей культуры, в которой все мы воспитаны. Это и наш собор. Подробности...
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Прекратить прошлую холодную войну было проще

Антон Крылов, журналист
В США не слышат немногочисленные голоса собственных политиков, призывающих к благоразумию в отношениях с Россией. Там никак не могут принять тот факт, что с Россией надо разговаривать уважительно, а не как с побежденной Германией. Подробности...
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      Появились первые фото из сгоревшего Нотр-Дама

      Появились первые фотографии из сгоревшего собора Парижской Богоматери. Горевший всю ночь храм получил серьезные повреждения: обрушился деревянный шпиль, пострадала несущая конструкция. С полыхавшим всю ночь огнем удалось справиться только к утру
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            Рядом с прикованным к дереву трупом мужчины нашли БДСМ-игрушки

               16 апреля 2019, 19:08
            Фото: кадр из видео
            Текст: Анастасия Норина

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            Рядом с останками молодого мужчины, найденного прикованным к дереву наручниками и цепями в Шатурском районе Московской области, обнаружили видеокамеры и эротические БДСМ-игрушки.

            Мать Ивана Ключарева искала сына после того, как он пропал два года назад. Оплатить поиски с вертолетом ей оказалось не по карману, поэтому она наняла охотника, являвшегося другом семьи. Он и занимался поисками Ивана. Однако, по его словам, женщина скрыла от всех важный факт: ее сын уединялся для съемок БДСМ-роликов, пишет «Московский комсомолец».

            Сообщается, что рядом с прикованным к дереву скелетом находилась видеокамера, а также валялись атрибуты для сексуальных развлечений. На месте правоохранительные органы нашли еще цепи и наручники. Догадки следователей подтвердили наличие на компьютере у Ключарева соответствующие фото с участием мужчины. Съемки проходили и на природе, и дома.

            Полиция считает, что Ключарев сам мог приковать себя к дереву и нанести телесные повреждения. Аналогичную версию высказывали и друзья пропавшего.

            По мнению знакомых, Ключарев был очень странным. Они отмечают, что он мог по любому поводу выйти и себя, порой ходил почти в лохмотьях, а перед своим последним путешествием продал мотороллер с целью выручить деньги, а потом в одиночестве ушел в лес.

            Отмечается, что мужчина состоял на учете в ПНД с диагнозом «шизофрения».

            Напомним, скелетированный труп жителя Пушкино обнаружили в ночь на 15 апреля в лесу недалеко от поселка Черусти. Руки мужчины были сцеплены наручниками, к которым была прикреплена металлическая цепь, обмотанная вокруг дерева. Рядом была присыпанная листьями палатка пропавшего, вещи внутри нее были нетронутыми.


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