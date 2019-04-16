Рядом с прикованным к дереву трупом мужчины нашли БДСМ-игрушки

Рядом с останками молодого мужчины, найденного прикованным к дереву наручниками и цепями в Шатурском районе Московской области, обнаружили видеокамеры и эротические БДСМ-игрушки.

Мать Ивана Ключарева искала сына после того, как он пропал два года назад. Оплатить поиски с вертолетом ей оказалось не по карману, поэтому она наняла охотника, являвшегося другом семьи. Он и занимался поисками Ивана. Однако, по его словам, женщина скрыла от всех важный факт: ее сын уединялся для съемок БДСМ-роликов, пишет «Московский комсомолец».

Сообщается, что рядом с прикованным к дереву скелетом находилась видеокамера, а также валялись атрибуты для сексуальных развлечений. На месте правоохранительные органы нашли еще цепи и наручники. Догадки следователей подтвердили наличие на компьютере у Ключарева соответствующие фото с участием мужчины. Съемки проходили и на природе, и дома.

Полиция считает, что Ключарев сам мог приковать себя к дереву и нанести телесные повреждения. Аналогичную версию высказывали и друзья пропавшего.

По мнению знакомых, Ключарев был очень странным. Они отмечают, что он мог по любому поводу выйти и себя, порой ходил почти в лохмотьях, а перед своим последним путешествием продал мотороллер с целью выручить деньги, а потом в одиночестве ушел в лес.

Отмечается, что мужчина состоял на учете в ПНД с диагнозом «шизофрения».

Напомним, скелетированный труп жителя Пушкино обнаружили в ночь на 15 апреля в лесу недалеко от поселка Черусти. Руки мужчины были сцеплены наручниками, к которым была прикреплена металлическая цепь, обмотанная вокруг дерева. Рядом была присыпанная листьями палатка пропавшего, вещи внутри нее были нетронутыми.