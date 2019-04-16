Останки прикованного цепью к дереву мужчины нашли в Подмосковье

В Московской области спустя два года нашли скелет пропавшего в 2017 году мужчины, который был прикован к дереву наручниками и цепями.

Скелетированный труп 32-летнего жителя Пушкино Ивана Ключарева нашли в ночь на 15 апреля в лесу недалеко от поселка Черусти. Неизвестные соединили сзади руки мужчины наручниками, к которым прикрепили металлическую цепь. Именно цепью мужчину и приковали к дереву, где он находился не менее года, пишет «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Скелет Ключарева случайно обнаружили местные жители, которые гуляли в лесу. Его полузасыпанная листьями палатка стояла рядом. Вещи мужчины внутри нее лежали нетронутыми. Скелет тоже был засыпан листьями, а на поверхности виднелся только череп, сообщает Telegram-канал Baza.

Никаких улик на месте не обнаружили. Тело Ключарева отвезли в морг для судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку. С места происшествия изъяли видеокамеру, пять пар наручников, три металлические цепи и шесть навесных замков.

Друзья Ключарева отметили, что он мог и сам приковать себя к дереву. По их словам, мужчина часто ввязывался в странные и необдуманные приключения.

«Парень он был очень импульсивный и со странностями. Как будто с отклонениями. Я легко могу представить, что он отправился в лес и решил так проверить свою удачливость – приковал себя, а ключ выбросил», – приводит канал слова одного из друзей.

Сообщается, что путешественника после пропажи объявили в федеральный розыск 30 мая 2017 года. Мать Ключарева вела поиски, обращалась в передачу «Жди меня», а также нанимала волонтеров, которые прочесывали лес. Она рассказала, что ее сын любил походы и часто уходил с палаткой в Черустинский заповедник, где даже оборудовал со временем для себя место, вкопав в землю 300-литровую бочку для хранения продуктов.