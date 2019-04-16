Патрушев обвинил США в попытках помешать созданию многополярного мира

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США препятствуют формированию многополярности мира, пытаясь отстоять свое господство.

«В настоящее время осуществляется переход от американоцентричной однополярности недавнего прошлого к международным отношениям нового типа, основанным на принципах равенства и взаимной выгоды. Однако формирование более справедливого полицентричного мироустройства проходит крайне непросто в связи с активным противодействием со стороны тех, кто стремится сохранить свое доминирование в мире», – сказал Патрушев, передает ТАСС.

«В ход идут различные способы давления – экономическое, информационно-психологическое, военно-политическое», – заявил секретарь Совбеза.

Ранее в марте президент США Дональд Трамп сказал, что Россия должна уйти из Венесуэлы, для достижения этой цели у американских властей имеются «все варианты». В Кремле заявили, что третьи страны не должны беспокоиться из-за отношений России и Венесуэлы, право на сотрудничество следует уважать.

О возможности вторжения США в Венесуэлу и другие страны Карибского бассейна заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров.