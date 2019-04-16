Пентагон начал разработку военных решений против «влияния России» в Венесуэле

Минобороны США разрабатывает новые военные решения, которые направлены на сдерживание российского, китайского и кубинского «влияния» на действующие власти Венесуэлы, сообщил американским СМИ источник в Пентагоне.

Приказ о разработке средств сдерживания последовал за обсуждением в Белом доме на прошлой неделе. На совещании советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон поручил и. о. главы Пентагона Патрику Шанахану разработать идеи по разрешению кризиса в Венесуэле, передает РИА «Новости».

Источник отметил, что предварительная работа в этом направлении ведется объединенным комитетом начальников штабов и Южным командованием. Средства сдерживания могут включить в себя учения ВМС США в регионе. Это нужно для того, чтобы поставить под сомнения «любую российскую, кубинскую или китайскую точку зрения, что они могут иметь беспрепятственный доступ к региону», сообщает CNN.

В понедельник самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо назвал присутствие в стране российских и кубинских военных интервенцией.

24 марта российские самолеты прибыли в Венесуэлу, военные специалисты из России занимаются там обслуживанием поставленной военной техники и находятся в республике на законных основаниях.

На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил о «неправомерном вмешательстве» России в дела Венесуэлы.