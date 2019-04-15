Гуайдо назвал визит российских военных в Венесуэлу интервенцией

Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо назвал присутствие в стране российских и кубинских военных интервенцией.

Он заявил, что в стране происходит «незаконная военная интервенция, такая как российская и кубинская». По словам Гуайдо, президент Венесуэлы Николас Мадуро дал на нее разрешение, но только парламент имеет право разрешать визит иностранных военных, передает ТАСС со ссылкой на Clarin.

Гуайдо заявил, что оппозиция якобы «никогда не рассматривала военный вариант». По словам Гуайдо, такую возможность решения проблемы допускает только Мадуро, когда в разговоре с президентом Сирии Башаром Асадом «обещает превратить страну в еще одну Сирию» или «открывает рейсы между Тегераном и Каракасом».

Напомним, Гуайдо – глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции. Оппозиция отказывается признавать законного президента Мадуро. При этом сам Мадуро фактически отстранил парламент от участия в политической жизни, созвав учредительное собрание –Национальную конституционную ассамблею.

24 марта российские самолеты прибыли в Венесуэлу. Российские военные специалисты в Венесуэле занимаются обслуживанием поставленной военной техники и находятся в Боливарианской Республике на законных основаниях. МИД России подчеркивал, что домыслы о военных операциях России в Венесуэле являются безосновательными.

Когда Гуайдо спрашивали, как он относится к возможному военному вмешательству США, он заявил: «Мы в Венесуэле предпринимаем все возможное, чтобы оказать давление, чтобы нам не пришлось прийти к такому сценарию, которого никто не желал бы».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД