Платные перекрестки могут появиться в России

В России могут появиться платные перекрестки; они помогут решить проблему пробок, так как автомобилисты будут тщательнее планировать свои маршруты и время поездок, заявили в Национальной технологической инициативе «Автонет».

В «Автонете» заявили, что «в целях избавления от пробок и перевода всего транспорта на подключенный, предлагается ввести плату за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы», передает РИА «Новости».

Планируется, что «люди начнут планировать свои поездки и часть водителей – приблизительно 10%, выберет альтернативный путь, который будет, скорее всего, более длительным, чем если проехать по платному маршруту, если там нет пробки».

Уменьшение трафика в определенные часы в узком месте на 10-20% позволит проехать оставшимся водителей, которые заплатят за проезд ради экономии времени.

Идея будет протестирована в рамках проекта «Умный город» в одном из регионов России, который будет определен к 2020 году – платные перекрестки появятся, вероятно, в Липецке, Нижнем Новгороде или Ульяновске.

Отмечается, что среднемировой негативный эффект от пробок для экономики государства обходится в размере от 4% до 15% потерь ВВП, однако «посчитать точную цифру практически невозможно».

«Затор в пробке означает рост расхода бензина, дополнительную амортизацию транспорта, помехи в рабочем графике людей, которые застряли на дороге», – пояснили в организации.

«Автонет» опирается на проведенный в 2006 году эксперимент с перекрестками в Стокгольме. Тогда правительство установило 23 контрольные точки с лазерными радарами и камерами, деньги списывались с банковского счета водителя. Пробок стало меньше на 22%, количество ДТП сократилось на 10%, содержание углекислого газа упало 14%.

Ранее Москву назвали городом с самыми большими автомобильными пробками в мире. При этом в ЦОДД поставили под сомнение эти данные.