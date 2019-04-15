Огонь охватил шпиль Нотр-Дам-де-Пари

Огонь практически полностью уничтожил шпиль Собора Парижской Богоматери в столице Франции, сообщают СМИ, публикуя фотографии уничтожаемого огнем сооружения.

О том, что огонь распространяется на знаменитый шпиль собора, сообщает Reuters. Видно, что огонь полностью охватил архитектурное сооружение.

MORE: Fire spreads to the giant spire of Notre-Dame Cathedral https://t.co/utmzFMGh1K pic.twitter.com/mjksGeH0s4 — Reuters Top News (@Reuters) 15 апреля 2019 г.

Ранее сообщалось, что в Нотр-Дам-де-Пари начался пожар, видны клубы дыма и открытый огонь на базилике храма.