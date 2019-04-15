Трамп дал совет компании Boeing

Лидер США Дональд Трамп посоветовал американской компании Boeing провести ребрендинг самолетов модели 737 MAX после того, как они устранят все неисправности.

«Если бы я был (компанией) Boeing, я бы исправил Boeing 737 MAX, добавил дополнительные функции и провел ребрендинг самолета под новым именем. Ни один продукт не пострадал так, как этот. Но все же что я могу об этом знать?» – написал президент США на своей странице в Twitter.

Компания Boeing понесла большие убытки из-за отмены заказов на самолеты. Ранее глава Boeing подтвердил, что на борту обоих авиалайнеров Boeing 737 MAX, разбившихся за последние пять месяцев, произошел системный сбой. После этого компания Boeing объявила о сокращении объемов производства самолетов. Аэрофлот также допустил возможность отказа от закупок Boeing-737 MAX 8.

Газета ВЗГЛЯД писала, что новую авиакатастрофу Boeing может не пережить.