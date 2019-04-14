КНДР задумалась о закупке российских гражданских самолетов

На встрече депутатов Госдумы с замминистра иностранных дел Северной Кореи Им Чхон Илем обсуждалась возможность покупки у России двух гражданских самолетов, сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов по итогам визита в Пхеньян.

Неверов уточнил, что Им Чхон Иль курирует в том числе вопросы экономического сотрудничества. «Корейская сторона выразила заинтересованность в приобретении новых российских самолетов. У нас есть воздушное сообщение между Пхеньяном и Владивостоком и нам, конечно, хотелось бы, чтобы на этом маршруте летали более современные и безопасные самолеты», – приводит его слова ТАСС.

«Мы считаем, что подобный диалог должен вестись, так как это (гражданская авиация – прим. ВЗГЛЯД) не входит в круг претензий Совета Безопасности ООН к Пхеньяну», – подчеркнул он.

Вице-спикер Госдумы сообщил, что в ближайшее время о предложении будет доложено главе «Единой России», председателю правительства Дмитрию Медведеву и спикеру Государственной думы Вячеславу Володину, передает РИА «Новости».

Неверов также сообщил, что депутаты пригласили северокорейских коллег на форум «Развитие парламентаризма», который пройдет в Москве в начале июля.

Национальная авиакомпания КНДР Air Koryo традиционно использует для пассажирских перевозок российскую технику. Полеты над территорией республики выполняются на самолетах Ил-18 и Ту-154, а международные рейсы осуществляются на более комфортабельных Ту-204.

Национальная авиакомпания КНДР выполняет регулярные рейсы из Пхеньяна во Владивосток, Пекин, Шанхай и Шеньян, идут переговоры о запуске чартеров в Ханой и Улан-Удэ.