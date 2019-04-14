Британию обвинили в финансировании казней и пыток за рубежом

Налогоплательщики Британии финансируют пытки и казни за рубежом, так как правительство страны тайно финансирует суды государств, где сотни человек приговариваются к смертной казни, а показания выбивают физическим насилием, пишет The Daily Telegraph.

Миллионы фунтов из британского бюджета направили нескольким правительственным фондам. Которые использовали эти деньги для финансирования систем уголовного правосудия, печально известных применением смертной казни и вынесением несправедливых приговоров, передает текст статьи издания RT.

Главной среди этих структур является Фонд предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности (CSSF). В 2018/2019 годах он должен получить почти 1,3 млрд фунтов из британского бюджета. Этот фонд постоянно критикуют за недостаточную прозрачность, так как он не сообщает о программах по поддержанию мира и стабильности в 70 странах мира.

По данным Комиссии по правам человека в Пакистане, с 2013 года, когда британские деньги начали поступать иностранным судам, ряд специализированных антитеррористических судов приговорил к смертной казни 359 человек.

Также эти суды вынесли много сомнительных решений. Приводится в пример человек, которого в мае 2018 года приговорили к 18 годам тюрьмы после того, как он во время слушания бросил ботинок в судью. Его действия были приравнены к терроризму.

В Бахрейне суды, которые получают финансирование из Британии, также постоянно выносят смертные приговоры, а полицию обвиняют в выбивании показаний посредством пыток.