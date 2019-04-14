Стали известны подробности полета самого большого самолета в мире

Компания Stratolaunch Systems рассказала, до какой скорости разогнался самый большой в мире двухфюзеляжный самолет Stratolaunch Model 351.

В компании сообщили, что в 06.58 (16.58 мск) самолет взлетел над пустыней Мохаве. Полет продолжался 2,5 часа. Максимальная скорость достигала 304,17 км/ч, высота превышала 5 км, передает ТАСС.

Приземлился Stratolaunch Model 351 в космопорте в Мохаве. Экипаж получил возможность оценить летные характеристики и управление самолетом.