Самый большой в мире самолет совершил первый полет

Самый большой в мире двухфюзеляжный самолет Stratolaunch Model 351, размах крыльев которого длиннее футбольного поля, впервые поднялся в воздух и пролетел над пустыней Мохаве на юго-западе Соединенных Штатов.

Фотографии и видео первого полета опубликованы в Facebook.

Впервые Stratolaunch был представлен в декабре 2011 года. Это самый большой самолет в мире, который должен использоваться как база «воздушных запусков» для многоразовых ракет. Размах крыльев самолета составляет 117 метров (длина футбольного поля – 105 метров), у него два фюзеляжа и шесть двигателей от Boeing 747. Самолет находится в специально построенном ангаре в пустыне Мохаве.

На испытаниях в феврале прошлого года самолет разогнался на взлетно-посадочной полосе до скорости в 74 км/ч.