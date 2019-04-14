Команда Зеленского продолжила настаивать на дебатах 19 апреля

Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, прокомментировал споры о дате проведения дебатов.

Он подчеркнул, что Зеленский «четко обозначил дату», которая, кроме того, предусмотрена украинскими законами – 19 апреля. Разумков отметил, что действующий президент Украины Петр Порошенко был, «в принципе, согласен».

«Был определен день, достаточно четко было предложено время – 19.00 19-го числа», – приводит сообщение Разумкова RT со ссылкой на телеканал «Наш».

Разумков также упрекнул Порошенко в том, что нынешний украинский лидер использует сайт президента как предвыборный ресурс. По мнению Разумкова, «это неправильно».

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



Напомним, НСК «Олимпийский» подтвердил приезд Порошенко 14 апреля.