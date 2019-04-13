НСК «Олимпийский» подтвердил приезд Порошенко 14 апреля

Администрация НСК «Олимпийский» в Киеве подтвердила приезд 14 апреля действующего президента Украины Петра Порошенко для проведения дебатов с его оппонентом в предвыборной гонке шоуменом Владимиром Зеленским.

«Да, мы ждем Порошенко», – цитирует ТАСС представителя НСК.

По его словам, музыкальный фесиваль Kyiv Music Days состоится в этот же день. Мероприятие не помешает дебатам, поскольку будет проводится на другой площадке НСК.

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При этом администрация «Олимпийского» пока не владеет информацией о приезде Зеленского.

Ранее штабы кандидатов в президенты Украины не пришли к компромиссу по вопросу проведения дебатов на НСК «Олимпийский». Представители Порошенко настаивают на проведении дебатов 14 апреля, а сторона Зеленского – «на той дате, которая предусмотрена законом», то есть 19 апреля.