Стали известны подробности задержания за дебош правозащитника Пятницкого

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павел Пятницкий, задержанный полицейскими в ночь на субботу после стрельбы в центре Москвы, повздорил с одним из гостей на дне рождения бывшего депутата и дзюдоиста Дмитрия Носова.

По информации «Московского комсомольца», около 01.00 субботы у Пятницкого произошел конфликт с одним из гостей праздника. Сообщается, что правозащитнику не понравилось, как с ним общался незнакомец, и то, что его снимали на телефон. Издание отмечает, что после этого Пятницкий достал травматический пистолет, который оформлен на него, и стал угрожать незнакомцу.

Очевидцы рассказали «МК», что Пятницкий произвел несколько выстрелов в воздух на улице, затем вернулся к своему авто, убрал ствол в багажник и пошел обратно на мероприятие.

К месту происшествия прибыли полицейские, они осмотрели автомобиль, обнаружили восемь гильз, в том числе три около машины. Пятницкий вышел к полицейским и добровольно сдал пистолет, вместе со своим водителем он проследовал в отдел по Тверскому району.

Между тем в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы уточнили, что Пятницкий не является заместителем руководителя организации. Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников сказал «Интерфаксу», что Пятницкий является членом ОНК.

В свою очередь секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев сказал, что официальная информация о произошедшем, как ожидается, будет получена к понедельнику, 15 апреля. «Для нас это очень неприятная история», – сказал он.

На вопрос, намерена ли палата в ближайшее время решить вопрос о приостановке полномочий Пятницкого, Фадеев ответил: «Сначала надо разобраться. Куда спешить? По-всякому бывает».

Дмитрий Носов, на дне рождения которого произошел конфликт, сказал радиостанции «Говорит Москва», что конфликт мог произойти из-за «пьяных понтов». По его словам, Пятницкий вряд ли способен причинить умышленный вред, хотя иногда бывает чрезмерно вспыльчив.

«Скорее всего, это просто какая-то глупость, за которую Павел должен понести предусмотренное законом наказание», – сказал он. Носов назвал правозащитника правдорубом, по-настоящему переживающим за людей.

О задержании Пятницкого стало известно ранее в субботу.