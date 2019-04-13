Стали известны подробности задержания за дебош правозащитника Пятницкого

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13 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 20:48  |  vz.ru
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Есть ли в России собственный Илон Маск

Минуты в невесомости за двести тысяч долларов - вот одна из перспективных бизнес-моделейФото: Sergei Remezov/Reuters
День космонавтики заставляет говорить не только о великом прошлом, но и о будущем. А самое перспективное сейчас космическое направление – частные космические компании, особенно это видно на примере выдающихся достижений Илона Маска. Есть ли подобные деятели в России и какими проектами они занимаются? Подробности...
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За что премьер Индии получил высшую награду России

Владимир Путин и Нарендра Моди ценят сложившиеся между ними личные отношенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин наградил индийского премьер-министра высшей наградой России. Указ о присуждении Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного появился в пятницу совершенно внезапно – ничто не предвещало такого решения президента России. Однако у награждения индийского лидера есть глубокий личный и важный государственный смысл. Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для всей российской медицины. Подробности...
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Почему Гитлер променял красную армию на нацизм

Гитлер (справа) с сослуживцами, снимок периода Первой мировой войныФото: Bundesarchiv
Согласно принятой в СССР датировке, ровно 100 лет назад была создана Баварская Советская Республика с красным флагом в качестве государственного и собственной красной армией. Именно там начал свою политическую карьеру Адольф Гитлер. Но что заставило его сменить красную повязку на свастику и возненавидеть тех, кому раньше служил? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Как Голливуд попал в жернова ГУЛАГа

Владимир Можегов, публицист
Для американского консерватора «чувство братства», этого «сборища содомитов, блудниц и красных» означало заговор с целью свержения традиционного строя. Поэтому масштабные проверки «кошерной долины» общество восприняло с одобрением. Подробности...
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Почему идеи социализма шагают по планете

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самое главное, почему СССР кончился, это не ракеты и не цена на нефть. А то, что достал он собственных граждан. Утомил – бесконечным конфликтом между декларируемыми ценностями «за все хорошее» и все более ухудшающейся жизнью простого человека. Подробности...
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Феминизм третьей волны страдает от отсутствия привилегий

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Воинствующие борцуньи за все хорошее пока воюют исключительно в Твиттере и Фейсбуке. Но запрет на неправильное мнение – это прямо-таки путь к успеху! Сталин же к успеху, в конце-то концов, пришел. Подробности...
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            Стали известны подробности задержания за дебош правозащитника Пятницкого

            13 апреля 2019, 19:53

            Текст: Ольга Никитина

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            Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павел Пятницкий, задержанный полицейскими в ночь на субботу после стрельбы в центре Москвы, повздорил с одним из гостей на дне рождения бывшего депутата и дзюдоиста Дмитрия Носова.

            По информации «Московского комсомольца», около 01.00 субботы у Пятницкого произошел конфликт с одним из гостей праздника. Сообщается, что правозащитнику не понравилось, как с ним общался незнакомец, и то, что его снимали на телефон. Издание отмечает, что после этого Пятницкий достал травматический пистолет, который оформлен на него, и стал угрожать незнакомцу.

            Очевидцы рассказали «МК», что Пятницкий произвел несколько выстрелов в воздух на улице, затем вернулся к своему авто, убрал ствол в багажник и пошел обратно на мероприятие.

            К месту происшествия прибыли полицейские, они осмотрели автомобиль, обнаружили восемь гильз, в том числе три около машины. Пятницкий вышел к полицейским и добровольно сдал пистолет, вместе со своим водителем он проследовал в отдел по Тверскому району.

            Между тем в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы уточнили, что Пятницкий не является заместителем руководителя организации. Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников сказал «Интерфаксу», что Пятницкий является членом ОНК.

            В свою очередь секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев сказал, что официальная информация о произошедшем, как ожидается, будет получена к понедельнику, 15 апреля. «Для нас это очень неприятная история», – сказал он.

            На вопрос, намерена ли палата в ближайшее время решить вопрос о приостановке полномочий Пятницкого, Фадеев ответил: «Сначала надо разобраться. Куда спешить? По-всякому бывает».

            Дмитрий Носов, на дне рождения которого произошел конфликт, сказал радиостанции «Говорит Москва», что конфликт мог произойти из-за «пьяных понтов». По его словам, Пятницкий вряд ли способен причинить умышленный вред, хотя иногда бывает чрезмерно вспыльчив.

            «Скорее всего, это просто какая-то глупость, за которую Павел должен понести предусмотренное законом наказание», – сказал он. Носов назвал правозащитника правдорубом, по-настоящему переживающим за людей.

            О задержании Пятницкого стало известно ранее в субботу.


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