Силуанов рассказал о последствиях для россиян от падения цен на нефть

Если ОПЕК+ не продлит свое соглашение о сокращении добычи нефти, россияне почувствуют на себе эффект от снижения нефтяных цен, сообщил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

«Конечно, это скажется на курсе, на инфляции – в меньшей степени, чем если бы не было бюджетного правила, но безусловно, мы это почувствуем на себе», – приводит его слова РИА «Новости».

«Хорошо, что мы сейчас готовы, что у нас резервы есть», – добавил он.

Силуанов напомнил, что стоимость нефти уже опускалась до 40 долларов за баррель, и даже ниже – и тогда России пришлось потратить весь свой Резервный фонд. По его словам, главный вопрос в том, насколько долго это продлится.

В прошлом году министр энергетики Александр Новак сообщал, что сделка ОПЕК+ принесла России дополнительно 120 млрд долларов.

Президент Владимир Путин описывал ситуацию, при которой добыча нефти в США станет нерентабельной, а в России продолжит оставаться выгодной.