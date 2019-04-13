Евросоюз исключил из-под санкций девять человек из окружения Януковича

Европейский союз (ЕС) исключил из санкционного списка девять человек из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщают СМИ.

Издание Die Welt со ссылкой на внутренние документы Европейской внешнедипломатической службы (EEAS) сообщает, что данное решение было принято «главным образом из-за недостаточных доказательств», передает RT.

При этом в марте сообщалось, что ЕС решил продлить санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

Однако тогда Совет ЕС исключил одного фигуранта из списка санкций. Его имя не называлось, но источники в Брюсселе говорили, что из списка якобы будет исключен экс-глава администрации Януковича Андрей Клюев.

Напомним, после бегства Янукович стал подозреваемым в массовых убийствах и его объявили в международный розыск.