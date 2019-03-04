Совет ЕС продлил санкции против Януковича и его окружения

Совет Евросоюза продлил на год индивидуальные санкции в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

«Совет ЕС согласовал продление санкций в отношении Януковича и его окружения на один год», – говорится в заявлении Совета ЕС, передает ТАСС.

В то же время Совет ЕС исключил одного фигуранта из списка санкций против четвертого президента Украины. Имя человека, в отношении которого сняты санкции, не называется, однако ранее источники в Брюсселе сообщали, что из списка, будет исключен экс-глава администрации Виктора Януковича Андрей Клюев в соответствии с решением суда ЕС.

Ранее Европейский суд юстиции отменял санкции против Клюева на период с марта 2017 по март 2018 года, при этом санкции на 2018-2019 годы оставались в силе.

22 февраля 2014 года на Украине произошла смена власти, имеющая признаки государственного переворота, Верховная рада отстранила главу государства Виктора Януковича от власти, после чего он бежал из страны.

Генпрокуратура Украины возбудила как минимум 20 уголовных производств в отношении высокопоставленных лиц бывшей власти. Среди них Виктор и Александр Януковичи, Виктор Пшонка, Виталий Захарченко, Андрей Клюев, Николай Азаров, Эдуард Ставицкий и прочие.

После бегства Янукович стал подозреваемым в массовых убийствах и его объявили в международный розыск.