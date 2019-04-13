Хакеры захотели продать украденные у федеральных служб США данные

Хакеры похитили информацию о тысячах сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США, теперь они намерены продать эти данные.

Злоумышленники взломали ресурс, связанный с Академией ФБР в Куантико, сообщает ФАН со ссылкой на интернет-портал TechCrunch.

Киберпреступники заполучили информацию о сотрудниках правоохранительных органов – имена, их адреса, сведения об их электронной почте и должностях.

Всего было украдено примерно четыре тысячи записей, отмечает «Федерал Пресс».

При этом часть похищенной информации хакеры уже опубликовали в Сети.

Они также заявили, что взломали и другие ресурсы и намерены продать имеющиеся у них данные.

Ранее хакеры Anonymous пригрозили отомстить за арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.