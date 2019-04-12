Хакеры Anonymous пригрозили отомстить за арест Ассанжа

Хакеры Anonymous пригрозили расплатой британскому истеблишменту за арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

«Ассанжа номинировали на Нобелевскую премию мира каждый год с 2010-го, когда его дело начало привлекать внимание международных СМИ, и его любят люди по всему миру, особенно те, у которых хватает ума видеть сквозь пропаганду, которая оправдывает внешнюю политику США и их союзников. К сожалению, истеблишмент не чувствует то же самое, поэтому вот предупреждение для истеблишмента: освободите Ассанжа, или вы поплатитесь», – говорится в сообщении хакеров на портале Anonews.

Кроме того, хакеры призвали общественность встать на защиту основателя WikiLeaks. «Если протесты, сравнимые по масштабу и интенсивности с недавними демонстрациями во Франции, распространятся в Великобритании, это может помочь защитить его, и, возможно, изменить итог этого дела», – заявили хакеры, передает РИА «Новости».

В четверг Ассанжа силой выволокли из посольства Эквадора в Лондоне после решения этой южноамериканской страны отказать журналисту в убежище. В Скотленд-Ярде заявили, что Ассанж задержан по запросу властей США. При этом британский суд арестовал журналиста за нарушение условий освобождения под залог.

США сейчас обвиняют Ассанжа в сговоре с экс-военнослужащим Челси Мэннинг и публикации похищенных служебных документов. Минюст США сообщал, что в случае вынесения обвинительного приговора Ассанжу грозит до пяти лет тюрьмы. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему арест можно считать огромной удачей для Ассанжа.