Собчак отреагировала на критику Богомолова Ахеджаковой

Телеведущая Ксения Собчак с насмешкой прокомментировала видео, где актриса Лия Ахеджакова выразила недоумение по поводу успеха режиссера Константина Богомолова.

Кадры появились в профиле в Instagram журналиста Александра Невзорова.

На видео Ахеджакова поделилась новостью о том, что Константин Богомолов поставил «Славу» в БДТ».

Невзоров ответил, что вообще не видел ни одного спектакля и не планирует этого делать.

Затем артистка попросила объяснить, «почему народ ликует», и процитировала слова Нины Усатовой, звучащие в конце спектакля: «Товарищ Сталин – сын трудового народа. А я – дочь трудового народа».

«В зале овации. Я в Малом театре сидела, они были на гастролях. Я ничего разобрать не могу», – сказала Ахеджакова.

Невзоров сказал в ответ, что «это все пройдет».

Позже ролик в своем аккаунте разместил сам Константин Богомолов с подписью: «Это все пройдет».

Собчак прокомментировала видео, написав: «Это ж моя любимица!».

Между Ахеджаковой и Собчак еще в 2018 году произошел конфликт: актриса снялась в программе телеведущей, но осталась недовольна ее вопросами. Ахеджакова назвала их оскорбительными, сообщает ФАН.

«Это было ужасно, я не знаю, зачем я на это согласилась», – заявила она тогда.

Отметим, что в марте стало известно о разводе Ксении Собчак с актером Максимом Виторганом. Позже появились слухи о ее романе с режиссером Богомоловым.