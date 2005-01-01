Медленный танец Собчак и Богомолова сочли признанием в любви

В Сети появилась запись медленного танца телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова на вечере в честь дня рождения продюсера Михаила Друяна.

На представленных Пятым каналом кадрах виден танец пары. Богомолов при этом поет песню Филиппа Киркорова «Снег».

«Если хочешь идти – иди, если хочешь забыть – забудь, только знай, что в конце пути ничего уже не вернуть», – говорится в тексте композиции.

Как отмечает телеканал, интернет-пользователи сочли происходящее публичным признанием в любви.

Собчак в 2013 году вышла замуж за актера Максима Виторгана, у них есть сын Платон. В 2018 году появились слухи о разладе в семье. Сама Собчак намекала на развод с супругом.

В январе Максим Виторган подрался с режиссером Константином Богомоловым, которого считают любовником телеведущей. В марте Виторган заявил о расставании с женой. При этом Виторган и Собчак заявили, что не делят имущество и продолжают вместе участвовать в воспитании сына.