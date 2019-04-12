Армия Судана пообещала допустить партию отстраненного президента к выборам

Армия Судана, где в четверг произошел военный переворот, пообещала допустить к участию в будущих выборах бывшую правящую партию «Национальный конгресс», поддерживавшую отстраненного президента Омара аль-Башира.

С соответствующим заявлением выступил в пятницу на пресс-конференции в Хартуме глава политического комитета военного совета страны генерал Омар Зейн аль-Абидин, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Он также заявил, что армия Судана готова восстановить действие конституции, если потребуется. Кроме того, по словам Омара Зейн аль-Абидина, армия Судана рассматривает вариант досрочного возвращения гражданскому правительству власти в стране, если ситуация в государстве заметно улучшится.

«Изначально мы установили двухлетний переходный период. В то же время, если мы увидим, что ситуация в Судане существенно улучшается, а народ смог выработать четкое решение имеющихся проблем, мы готовы сократить этот срок», – сказал генерал.

Он отметил, что министерство обороны Судана и министерство внутренних дел страны продолжат свою работу. «Переходный совет сохраняет действующими минобороны страны и МВД. Мы также не будем вмешиваться в работу (будущего) правительства», – сказал генерал.

Напомним, 11 апреля в Судане произошел военный переворот, президент Омар аль-Башир ушел в отставку. Нацполиция объявила об освобождении всех политзаключенных. Позже министр обороны Судана Авад ибн Ауф заявил, что президент Омар аль-Башир арестован, а власть переходит к военному совету, который будет управлять государством в течение двух лет.

Зампостпред России при ООН заявил, что Россия была и останется другом Судана и пока не готова принять какую-либо сторону.

Перевороту предшествовали народные протесты, которые начались с требований о снижении цен на хлеб, но постепенно вылились в лозунги о смене политического режима аль-Башира, непрерывно находившегося у власти 30 лет.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, как санкции США довели Судан до путча.