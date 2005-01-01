Австралия отказала Ассанжу в «особой» помощи

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что гражданин его страны, основатель компании WikiLeaks Джулиан Ассанж не должен рассчитывать на «особую» помощь.

«Ему будет оказана обычная консульская помощь, и он должен предстать перед законом», – заявил он в интервью телеканалу 7 news.

В четверг Ассанжа силой выволокли из посольства Эквадора в Лондоне после решения этой южноамериканской страны отказать журналисту в убежище. В Скотленд-Ярде заявили, что Ассанж задержан по запросу властей США. При этом британский суд арестовал журналиста за нарушение условий освобождения под залог.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему арест можно считать огромной удачей для Ассанжа.