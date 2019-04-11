Тимошенко потребовала от Порошенко благодарности за газовый контракт 2009 года

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что ожидала от президента Украины Петра Порошенко благодарности за газовый контракт с Газпромом 2009 года, благодаря условиям которого, по ее словам, удалось выиграть арбитраж в Стокгольме.

«Честно говоря, я думала, что Петр Алексеевич меня поблагодарит, когда на базе газового контракта они выиграли международный арбитраж. Я просто ждала, когда позвонят и скажут «спасибо»... Больше 4 млрд пришло в страну. Надо же ценить такие заготовки, которые были сделаны», – передает слова Тимошенко РИА «Новости».

Она отметила, что так и не услышала от украинских властей такой оценки, и призналась, что уже «привыкла к такой неблагодарности».

Между тем, нынешние украинские власти критиковали Тимошенко за подписание газового контракта между «Нафтогазом» и Газпромом в 2009 году, когда она была премьером Украины. Так, премьер Украины Владимир Гройсман говорил, что она ввергла страну «в колоссальный долговой контракт». Его условия он назвал «антинародными и антизаконными».

Фракция «Блок Петра Порошенко» (БПП) также требовала рассмотреть в ее отношении вопрос о «совершении госизмены» из-за этого соглашения.

В 2011 году при президентстве Виктора Януковича суд приговорил Тимошенко к семи годам лишения свободы по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года.

В 2012 году в Верховной раде предлагали обвинить ее в госизмене.

Стокгольмский арбитраж в по спорам Газпрома и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа обязал российскую компанию выплатить украинской 2,56 млрд долларов, однако в июне 2018 года Газпром смог добиться остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража.