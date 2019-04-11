Захарова назвала простой способ сделать жизнь в Венесуэле «нормальной»

Общий ущерб от санкций в отношении Венесуэлы составил более 100 млрд долларов, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В ведомстве считают, что если вернуть республике эти средства, то она сможет снова жить нормально, передает РИА «Новости».

«Лучший способ помочь венесуэльскому народу - снять введенные односторонние санкции, которые бьют прежде всего по простым венесуэльцам. Навязываемая Вашингтоном гуманитарная помощь стоит от силы десятки миллионов долларов, а в это время общий ущерб от санкций, по венесуэльским подсчетам, составляет более 110 млрд долларов. Просто отдайте деньги и снимите санкции, и страна нормально заживет», – сказала Захарова.

Также в МИД подчеркнули, что объективные основания для навязывания Венесуэле гуманитарной помощи отсутствуют, так как в стране не ведется боевых действий.

В то же время российское ведомство назвал планы США по внесению в Совбез ООН резолюции о признании президентом лидера оппозиции Хуана Гуайдо «чудовищными».

Ранее Вашингтон запретил членам венесуэльского представительства выезжать за радиус 40 км и заблокировал все счета дипломатической миссии Венесуэлы в США, а американский вице-президент Майкл Пенс попытался прогнать с заседания постоянного представителя Венесуэлы при ООН Самюэля Монкаду. Также США уговаривали МВФ оказать финансовую помощь самопровозглашенному президенту Венесуэлы Гуайдо.

Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против нефтедобывающей компании PDVSA и нефтяных танкеров республики. Впрочем, с конца марта Америка решила возобновить поставки нефти из Венесуэлы.