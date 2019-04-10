США призвали МВФ спонсировать Гуайдо

Вашингтон уговаривает МВФ оказать финансовую помощь самопровозглашенному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо, сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.

Он обсуждал эту тему с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, передает ТАСС.

По словам Мнучина, нужно «разблокировать ресурсы МВФ» для венесуэльской оппозиции.

Кроме того, обсуждается помощь МВФ в «восстановлении страны».

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Мнучин не согласился с американскими конгрессменами, которые заявили, что МВФ не поддерживает признание Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Напомним, Гуайдо анонсировал вторую фазу свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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