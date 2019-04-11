Киев назвал условия новой попытки «прорыва» через Керченский пролив

Украинские корабли будут осуществлять проход через Керченский пролив, заявил министр обороны страны Степан Полторак в ходе Киевского форума по безопасности.

«Если мы откажемся от таких проходов, то это будет означать, что мы отказываемся от Азовского моря и нашей территории», – приводит его слова «Интерфакс – Украина».

По его словам, новый проход через Керченский пролив состоится тогда, когда будет получена полная готовность ВМС Украины и поддержка со стороны «партнеров».

«Я надеюсь, что безопасный проход будет обеспечен именно так», – добавил украинский министр.

Напомним, страны НАТО одобрили пакет мер по усилению присутствия альянса в Черном море, в рамках которого альянс собирается отправить больше кораблей в этот регион и «гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив». Москва предупредила НАТО о последствиях наращивания присутствия в Черном море.

Россия неоднократно подчеркивала, что не мешает проходу украинских кораблей через Керченский пролив, однако украинская сторона должна соблюдать соответствующий регламент, невыполнение которого чревато военным конфликтом с нашей страной.

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