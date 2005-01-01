В воронежском ГУ МВД не придали значения словам матери водителя, задавившего курсанта МЧС

«Мало ли что там мама говорит? Мама есть мама, она в любом случае будет защищать своего ребенка», – заявила газете ВЗГЛЯД начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова, комментируя заявление матери водителя, сбившего курсанта МЧС, о том, что ее сын «слеп» и «психически болен».

«Этим делом занимается Следственный комитет и сегодня я не располагаю информацией о том, были ли предоставлены следствию медицинские документы, подтверждающие факты его болезни. Мало ли что там мама говорит? Мама есть мама, она в любом случае будет защищать своего ребенка», – сказала Куликова.

Если соответствующие медицинские документы следствию все-таки будут предоставлены, то их проверят при наличии сомнений в их подлинности, подчеркнула Куликова.

В том случае, если информация о болезнях подозреваемого окажется правдой, он лишится права управления автомобилем, сообщили в ведомстве.

«В 2017 году в связи с истечением срока действия ему было заменено водительское удостоверение на основании документов, предоставленных из медицинского учреждения. Если же информация о его болезнях найдет подтверждение, то сотрудники ГИБДД инициируют процедуру прекращения права управления транспортным средством», – пояснила Куликова.

Напомним, профессор медуниверситета, бывший главврач поликлиники Людмила Дмитренко – мать воронежца, сбившего курсанта МЧС, –оправдала поступок сына «слепотой» и «психической болезнью».

Пользователи социальных сетей резко негативно отреагировали на ее заявления.

Ранее стало известно, что 45-летний водитель Mercedes совершил намеренный наезд на 21-летнего курсанта МЧС.