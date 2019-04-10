В РАН с печалью отреагировали на появление фото черной дыры

Россия оказалась «на обочине научного праздника», заявили в Российской академии наук, комментируя получение первого снимка черной дыры благодаря европейскому Телескопу горизонта событий.

Российские ученые назвали снимок открытием неимоверной важности, которое подтвердило существование черных дыр во Вселенной. Снимок удалось получить благодаря сопоставимой по размеру с Землей виртуальной радиотарелке. В проекте приняли участие обсерватории Чили, Испании, США и Южного полюса, пишет «Говорит Москва».

При этом Россия оказалась в стороне от открытия, достойного Нобелевской премии, сообщил ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев.

«Россия оказалась на обочине научного праздника. Для того чтобы участвовать в этом проекте, нужно иметь радиотелескоп миллиметрового диапазона. К сожалению, в России нет ни одного такого телескопа. Это зеркало 15-20 метров в диаметре. Россия в научном плане давным-давно находится на обочине научного прогресса. Мы занимаемся проектами, которые никому не нужны», – рассказал российский ученый.

Напомним, в среду ученые опубликовали первый в истории снимок черной дыры, который был получен при помощи восьми радиотелескопов по всему миру.