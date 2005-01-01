Черную дыру впервые сфотографировали

В среду ученые представили первое в истории изображение черной дыры – Sagittarius A*, находящейся от Земли на расстоянии 26 тысяч световых лет.

Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope, объединившего восемь радиотелескопов по всему миру, передает ТАСС.

Отмечается, что Sagittarius A* примерно в четыре миллиона раз массивнее Солнца. Наблюдения за объектом проходили еще в апреле 2017 года, а в последующие два года проводилась обработка полученных данных.

Scientists have obtained the first image of a black hole, using Event Horizon Telescope observations of the center of the galaxy M87. The image shows a bright ring formed as light bends in the intense gravity around a black hole that is 6.5 billion times more massive than the Sun pic.twitter.com/AymXilKhKe — Event Horizon 'Scope (@ehtelescope) 10 апреля 2019 г.

В январе объединение ученых крупных радиообсерваторий мира смогло получить точные данные о размерах «видимой части» черной дыры, находящейся в центре Млечного пути.