Подсчитаны аномалии при голосовании за Порошенко

В первом туре выборов президента Украины на участках в Донецкой области вскрылись явные манипуляции с голосами в пользу действующего главы государства Петра Порошенко – на 48 участках явка превысила 90%, и за него отдали голоса больше избирателей, чем где-либо в регионе.

«Аномалия» заключается в том, что средняя явка в Донецкой области составила 59,5%, за Порошенко проголосовали 12,6%, но на тех участках, где явка достигла 100%, за действующего президента отдали голоса от 24,6 до 65,6% избирателей, сообщает «Страна».

По ряду участков в Донецкой области издание и другие наблюдатели заметили «аномально большое число «всплесков» голосов за Порошенко».

В итоге в трех округах Донецкой области результат Порошенко составил 26,7-28,6% голосов, что более чем в два раза больше, чем средний показатель по области.

Похожая картина обнаружена во Львовской области, где явка составила 68,9%, а на 28 участках пришли 80-90% проголосовавших избирателей. На всех этих участках за Порошенко подано на десятки процентов голосов больше, чем в среднем по области.

Сразу после выборов избирательный штаб кандидата в президенты Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрия Бойко также заявил о попытках переписать протоколы с избирательных участков в некоторых регионах, в том числе в Донецкой области, где результаты оказались «аномальными» для президента Порошенко.

Позже наблюдатели ОБСЕ заподозрили Порошенко в нарушении одного из ключевых документов организации, который регулирует вопросы выборов – Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года, также они обвинили в нарушении законодательства о выборах генпрокурора Украины Юрия Луценко, который незаконно поддерживал Порошенко, и отметили случаи неправильного использования административного ресурса и подкупов избирателей.