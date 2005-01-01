Украинская журналистка вызвала на дебаты Скабееву

Украинская журналистка Янина Соколова вызвала на дебаты российскую телеведущую Ольгу Скабееву.

«Раз ты уже во всеуслышание заявила о своей любви к дебатам, я предлагаю нам, девочкам, собраться и устроить настоящие дебаты «Соколова – Скабеева». Как тебе идейка? Поэтому давай организуем дебаты онлайн или устроим телемост. Даю тебе подумать 24 часа. Надеюсь, ты не сс**уха», – заявила Соколова в видеообращениии, которое выложила на своей странице в Facebook.

В социальной сети украинская журналистка также отметила, что Скабеева «их вежливо заблокировала», и обратилась с просьбой отметить российскую телеведущую, чтобы она увидела приглашение.

При этом Соколова написала перед обращением хэштег #ОльгаСкобеева, написав фамилию россиянки с ошибкой.

Ранее СМИ сообщали, что Скабеева готова стать модератором на дебатах украинских кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко.