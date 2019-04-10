Путин рассказал о перспективах развития отношений с Исландией

Президент Владимир Путин считает, что и у России, и у Исландии есть хорошие перспективы развития сотрудничества, в том числе по арктической тематике.

Путин, начиная переговоры с президентом Исландии Гудни Йоханнессоном, напомнил о состоявшейся накануне дискуссии во время рабочего обеда лидеров нескольких стран, приехавших на Международный арктический форум в Санкт-Петербург, передает ТАСС.

По оценке российского лидера, дискуссия была содержательной, разговор шел «о ситуации в регионе Арктики и в более широком масштабе по поводу ситуации в мире».

Владимир Путин напомнил, что Исландия председательствует в Совете министров северных стран.

«Со всеми из этих государств у нас хорошие, конструктивные отношения», – считает глава государства.

Говоря об отношениях России с Исландией, Путин заметил, что они «всегда носили исключительно конструктивный и дружеский характер».

Он выразил надежду, что у двух стран есть «возможность двигаться вперед, несмотря ни на какие трудности, о которых мы вчера говорили (на пленарной сессии Международного арктического форума) и во время рабочего обеда».

Президент Исландии также отметил взаимовыгодность отношений двух стран, как на современном этапе, так и в период существования СССР, указав, что «когда возникали трудности, мы их преодолевали».

«Одна вещь всегда объединяла и объединяет нас – Арктика никуда не делась», – добавил Йоханнессон, поблагодарив российскую сторону за приглашение принять участие в Арктическом форуме.

Он выразил мнение, что дискуссии на форуме, а также беседа глав России, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии во время рабочего обеда продемонстрировали, что странам региона «нужна Арктика как территория диалога».

«Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество с вами, господин президент, обсуждение того, как мы можем развить и укрепить конструктивные отношения между двумя нашими странами», – резюмировал исландский лидер.

Владимир Путин также поблагодарил исландского коллегу за то, что тот принял приглашение и смог приехать на Международный арктический форум, передает РИА «Новости».

Ранее Швеция захотела углублять отношения с Россией.

Международный арктический форум «Арктика – территория диалога», который проходит в Петербурге 9-10 апреля, является одной из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне.

В форуме принимают участие премьер-министр Швеции Стефан Левен, премьер Норвегии Эрна Сульберг и президент Исландии Гудни Йоханнессон.

Газета ВЗГЛЯД писала, что скандинавы приехали в Петербург мириться с Путиным.