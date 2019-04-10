Швеция захотела углублять отношения с Россией

Власти Швеции будут стремиться углублять сотрудничество с Россией по вопросам, представляющим интерес для страны, следует из сообщения канцелярии премьер-министра Стефана Левена по итогам его встречи с Владимиром Путиным в ходе Арктического форума в Санкт-Петербурге.

В заявлении Левена указывается, что шведское правительство «стремится к углублению сотрудничества с Россией по вопросам, представляющим интерес для Швеции, включая вопросы торговли, окружающую среду, климат и здравоохранение», передает РИА «Новости».

Также «существует сильный интерес в развитии контактов между людьми, особенно между гражданскими обществами».

Ранее Левен позволил себе шутливое высказывание об истории отношений его страны с Россией, процитировав во время пленарной сессии Международного арктического форума строки из «Медного всадника» Александра Пушкина.

Международный арктический форум «Арктика – территория диалога», который проходит в Петербурге 9-10 апреля, является одной из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне.

В форуме принимают участие, помимо премьер-министра Швеции, премьер Норвегии Эрна Сульберг и президент Исландии Гудни Йоханнессон.

Газета ВЗГЛЯД писала, что скандинавы приехали в Петербург мириться с Путиным.