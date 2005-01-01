Минфин предсказал курс рубля на ближайшие 18 лет

Правительство утвердило бюджетный прогноз на период до 2036 года, в котором Министерство финансов указывает, что номинальный курс рубля в ближайшие 18 лет будет снижаться.

В долгосрочном бюджетном прогнозе указывается, что в ближайшие 18 лет доллар будет стоить от 65 до 74 рублей. В базовом сценарии в 2019–2024 годах доллар будет стоить 65,1 рубля, в 2025–2030 годах вырастет до 70,7 рубля, а в 2030–2035 годах – до 74,1 рубля, сообщает РБК.

Консервативный прогноз предполагает более медленный рост мировой экономики, более низкие цены на нефть и более слабый рубль. По этому прогнозу в первые два периода курс доллара составит 67,9 рубля, 71,5 рубля, но к 2030–2035 годам сравняется с уровнем, который указан в базовом сценарии – 74,1 рубля.

Осенью прошлого года в проекте долгосрочного прогноза Минфин ожидал схожей динамики: доллар должен был стоить от 66,4 рубля до 73,9 рубля в базовом сценарии.

Номинальное снижение рубля, отмечает Минфин, «во многом будет обусловлено инфляционным дифференциалом», а именно разницей в темпах роста цен в России и США. При этом реальный эффективный обменный курс рубля, учитывающий изменение курсов валют основных торговых партнеров России, будет относительно стабильным.

Также снижено влияние цен на нефть на курс рубля.

Отмечается, что в 2018 году рубль ослабел на 7,3% – с 58,3 рубля за доллар в 2018 году до 62,9 рубля в 2018-м.

Нынешняя макроэкономическая конструкция, считает Минфин, поспособствует «дальнейшему снижению зависимости внутренних экономических условий от колебаний цен на нефть и снижению равновесного уровня реальных процентных ставок в экономике».

Утром в понедельник курс доллара расчетами «завтра» опустился на 28 копеек – до 65,36 рубля, курс евро снизился на 22 копейки – до 73,44 рубля.