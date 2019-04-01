Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 28 копеек – до 65,36 рубля, курс евро снизился на 22 копейки – до 73,44 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 68,13 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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