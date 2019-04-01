Судью в Самаре насмерть сбил автомобиль

В Самаре судью регионального Арбитражного суда насмерть сбил автомобиль, сообщил источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла 31 марта в районе улицы Третья просека, передает РИА «Новости».

Отмечается, что ГУ МВД Самарской области факт смертельного наезда на пешехода подтвердили. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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