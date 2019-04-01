Заказавшей убийство своей семьи девушке вынесли приговор

Суд приговорил к 16 годам тюрьмы 24-летнюю Дарью Переверзеву, организовавшую убийство членов своей семьи: матери, а также малолетних братьев и сестры.

«Признана виновной в совершении преступления «Организация убийства двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенного из корыстных побуждений». Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием в колонии общего режима», – приводит РИА «Новости» слова старшего помощника руководителя ГСУ СК по Московской области Ольги Врадий.

Год назад уголовное дело Переверзевой было передано в суд.

В 2014 году девушка и ее сожитель 22-летний Дмитрий Колесников решили убить 43-летнюю мать (сотрудницу Роснефти) и брата Переверзевой с целью завладеть недвижимостью и деньгами. 7 сентября того же года Колесников приехал в дом к жертвам. Сначала он задушил мать своей сожительницы, а затем и 12-летнего мальчика. После этого он поджег свои испачканные в крови вещи, предварительно облив их легковоспламеняющейся жидкостью. В огне также погибли трехлетние двойняшки (мальчик и девочка), отравившись угарным газом. Все четыре тела были обнаружены после тушения пожара.

В 2016 году непосредственного исполнителя убийства приговорили к пожизненному лишению свободы. При этом суд решил, что первые 10 лет виновный проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в колонии особого режима.

Самой Переверзевой удалось скрыться от правоохранительных органов. Ее дело выделили в отдельное производство и объявили преступницу в розыск. В декабре 2016 года она была задержана, а позже арестована.