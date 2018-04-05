Дочь сотрудницы Роснефти отдали под суд за убийство матери, двух братьев и сестры

Уголовное дело в отношении 24-летней Дарьи Переверзевой, обвиняемой в организации убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, передано в суд.

В Telegram-канале СК сообщается, что Переверзева вместе со своим сожителем Дмитрием Колесниковым спланировали преступление с целью завладения деньгами и недвижимостью семьи.

Непосредственный исполнитель убийства четырех человек Колесников ранее был приговорен к пожизненному лишению свободы. Первые 10 лет, согласно приговору суда, ему предстоит провести в тюрьме, а остальные – в колонии особого режима. Находившаяся в розыске Дарья Переверзева была задержана в декабре 2016 года и арестована.

В СКР сообщили, что следствием собрана необходимая доказательственная база, и уголовное дело в отношении нее с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Московский областной суд.