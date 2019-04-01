Аваков дал характеристику Зеленскому

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал шоумена Владимира Зеленского, лидирующего в первом туре президентских выборов, «порядочным человеком из другого мира».

«Порядочный человек из другого мира. Из другой плоскости», – сказал он в интервью изданию «Левый берег».

Аваков считает, что кандидат от партии «Слуга народа» готов «разбираться с проблемами», но одновременно признает, что «во многих вопросах не вполне компетентен». «Это значит, что он (Зеленский – прим. ВЗГЛЯД) готов делегировать полномочия», – объяснил украинский министр, задавшись вопросом о том, «сможет ли украинское общество предложить то качество элиты», которой можно будет доверить эти полномочия.

Высокий рейтинг Зеленского Аваков объяснил тем, что к нему перешла часть «русскоязычных патриотов». «Они искали для себя кандидата, который отвечал бы именно их запросу, и они нашли его», – отметил он.

Напомним, в воскресенье, 31 марта, на Украине прошли президентские выборы. ЦИК Украины продолжает подсчет голосов, но уже ясно, что ни один из кандидатов в президенты Украины не набирает количества, достаточного для победы в первом туре. Второй тур состоится 21 апреля.

После обработки 70,03% протоколов Владимир Зеленский лидирует с 30,45% голосов. Петр Порошенко на втором месте, он набирает 16,19%. Примечательно, что действующий глава украинского государства теряет позиции.

Украинский политолог Руслан Бортник оценил шансы Владимира Зеленского на победу во втором туре, а политолог Михаил Погребинский дал Зеленскому совет, как не проиграть Порошенко.

Газета ВЗГЛЯД писала, что перед Владимиром Зеленским в преддверии второго тура стоит непростая задача – получить поддержку пророссийского электората Юго-Востока и не задеть чувств посольства США, которое прямо влияет на киевскую политику.