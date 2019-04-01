Президент Венесуэлы выступил с обращением к нации

Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро выступил с обращением к нации, призвав венесуэльский народ защитить страну «от атак империализма», а также объявил о временном введении норм потребления электроэнергии.

По словам Мадуро нормы производства, распределения и потребления электроэнергии вводятся в республике на следующие 30 дней, передает ТАСС.

«Это позволит сбалансировать процесс генерации энергии, ее безопасную передачу, обслуживание и потребление», – пояснил венесуэльский лидер во время обращения к нации.

Ограничения вступят в силу с понедельника.

На ваш взгляд Удержит ли власть в Венесуэле Николас Мадуро? Да

Да, но недолго

Нет



Накануне энергосистема Венесуэлы подверглась нескольким кибератакам, после чего в республике случился энергетический коллапс.

Напомним, 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. Электричество вернулось в дома и на улицы Каракаса лишь 13 марта. Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро назвал блэкаут в Венесуэле терактом со стороны США. 19 марта несколько регионов Венесуэлы вновь остались без электричества.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД