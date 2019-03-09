В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о поражении целей в тылу России

В Госдуме отреагировали на слова украинского президента Петра Порошенко о том, что Киеву нужно высокоточное оружие, способное уничтожать цели в российском тылу.

«Я думаю, что таким образом Украина предлагает свою территорию для размещения систем ПРО, потому что никто не будет давать Киеву возможность развивать собственное производство высокоточного оружия», – прокомментировал слова Порошенко первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, передает RT.

Он отметил, что в советское время на территории Украины находились серьезные производственные мощности, которые находились на максимальной загрузке.

«Сейчас же американцы не заинтересованы в том, чтобы на Украине развивалась данная отрасль», – пояснил парламентарий.

Шерин добавил, что эта идея Порошенко утопична, так как «российские системы легко уничтожат украинские ракеты».

«Что касается высокоточного оружия, это очень дорогой вид вооружения. Цели должны оправдывать средства. Сегодня украинская сторона таким оружием не обладает не потому, что кто-то не давал его делать. Все дело в том, что для этого нужно очень серьезные ресурсы и финансы. Даже если им кто-то его продаст или даст в долг, они не смогут этим вооружением воспользоваться. Россия зафиксирует данную активность еще на попытке запуска. Тем более такая техника требует квалифицированного обслуживания», – подвел итог Шерин.

Ранее в субботу Порошенко заявил, что Киев нужджается в высокоточных ракетах, способных поражать цели далеко в тылу России.