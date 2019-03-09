Женщину зверски убили в Челябинске

Утром в субботу в Челябинске на улице нашли частично сожженный труп женщины; по предварительным данным, перед убийством ее били и насиловали.

Тело обнаружил утром местный житель, когда вышел на прогулку с собакой, сообщает портал 74.ru.

Информацию подтвердили сотрудники Росгвардии, которые патрулировали район, передает Ura.ru.

В данный момент на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители сообщили, что «волосы и лицо убитой женщины обожжены, одежды ниже пояса нет».

По предварительным данным, погибшая могла быть бездомной.

Ранее двое подростков в Ростовской области убили молодую женщину.