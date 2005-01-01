Гигантский «букет тюльпанов» установили в Москве

В Москве в честь Международного женского дня установили 45-метровый гигантский воздушный шар в виде букета тюльпанов.

Стартовой территорией для установки воздушного шара стала одна из парковок стадиона «Лужники», это открытая площадка круглой формы с диаметром не менее 90 метров, сообщают организаторы.

Установка воздушного шара прошла в сложных условиях: по техническим требованиям, в день мероприятия должна быть слабоветренная погода, а в пятницу скорость ветра достигала четырех метров в секунду. «Процесс установки занял несколько часов», – сообщили организаторы.