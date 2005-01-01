Аэрофлот поздравил пассажирок цветами и стихами

Женщины, которые 8 марта оказались на борту самолетов компании «Аэрофлот», получают от членов экипажа цветы и слушают стихи, которые зачитывают по громкой связи. Для Аэрофлота такая праздничная акция в Международный женский день стала уже традиционной.

В пятницу Аэрофлот присоединился к поздравлениям по случаю Международного женского дня. Всем женщинам, которым выпало отметить праздник 8 марта на борту самолетов авиакомпании на рейсах из Москвы, дарят цветы. По громкой связи звучат стихи.

В частности, как убедился корреспондент газеты ВЗГЛЯД, тюльпаны дарили женщинам на борту самолета, который отправился в Симферополь.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, лирические четверостишия отобраны по итогам проведенного накануне конкурса среди подписчиков на официальной странице авиакомпании в соцсети «ВКонтакте». Из разных уголков страны было направлено более 900 стихотворений.

По итогам тайного голосования были отобраны трое финалистов. Во втором этапе конкурса вновь приняли участие подписчики аккаунта авикомпании, но уже в роли критиков. Был определен победитель, чье произведение набрало наибольшее число голосов.

Победителю помимо признания его поэтического таланта вручат сертификат на два лица на перелет туда-обратно экономклассом в любой город маршрутной сети Аэрофлота.

«Преподносить 8 Марта подарок в виде стихов и цветов женщинам, которые путешествуют нашими рейсами, – одна из добрых традиций Аэрофлота, – отметил гендиректор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. – Это – знак нашей любви, заботы и признательности вам, дорогие представительницы прекрасной половины наших пассажиров. Присоединяюсь к своим коллегам и от имени всех мужчин авиакомпании поздравляю вас с Международным женским днем. Желаю здоровья и любви, весеннего солнца и тепла, а также приятных путешествий с Аэрофлотом!»

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Санкт-Петербурге активисты молодежного движения «Сеть» раздают на улицах цветы и рассказывают иностранкам о русских традициях празднования 8 Марта. Не остались в стороне и военные, которые порадовали россиянок исполнением вальса и других танцев на танках.

Также россиянок поздравили первые лица страны: президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.