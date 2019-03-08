Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

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Почему Газпрому нужны генералы

Ситуация в Газпроме выглядит не так радужно, как хотелось быФото: Сергей Портер/«Ведомости»/ТАСС
«Незаконченные заборы, ворота и дыра сзади, чтобы все тырить». Такими словами ситуацию в ключевой российской госкорпорации – Газпроме – описывает не кто-нибудь, а один из ее ведущих топ-менеджеров. А все началось с того, что президенту публично рассказали, как «пару лет назад была украдена труба стоимостью 1,8 миллиарда рублей». Подробности...
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Россия добилась «ядерной» независимости от Лукашенко

В том, что Россия теперь сама производит шасси для стратегических вооружений, есть и заслуга Лукашенко Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Политика импортозамещения увенчалась промежуточным успехом: российская армия приняла на вооружение многоосное шасси КамАЗ-7850, на которых теперь будут перемещаться ядерные ракеты «Ярс» и «Тополь». До сих пор они ездили только на шасси, изготовленных в Белоруссии, что позволяло Лукашенко шантажировать Россию. Но стоит ли полностью отказываться от белорусской продукции? Подробности...
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Госдеп лепит из «татарского активиста» нового Ленина

Батырхан Агзамов еще недавно был вовсе не «татарским активистом», а простым тувинским подросткомФото: кадр из видео
Финансируемое Госдепом США издание активно пиарит «татарского активиста» Батырхана Агзамова. Кто такой этот человек, каковы его политические взгляды, каким образом он из обычного тувинского подростка внезапно превратился в политического деятеля и какое отношение происходящее имеет к попыткам ослабить нашу страну? Подробности...
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Владимир Скачко: Говорят, что я развалил Украину

Владимир Скачко уверен, что ему уже подготовили камеру, в которой сидел Кирилл ВышинскийФото: TOPINFORM/Youtube
«Допрос шел четырнадцать с половиной часов без еды и воды. Это, согласно международным конвенциям, пытка. В ОБСЕ были страшно удивлены...» – рассказал газете ВЗГЛЯД независимый украинский журналист Владимир Скачко. СБУ инкриминирует ему «посягательство на целостность Украины». Есть ли шанс, что после президентских выборов «безпека» оставит журналиста в покое? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Победа феминизма в СССР оказалась хуже поражения

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Странная, но характерная судьба праздника 8 Марта в России говорит нам по крайней мере об одном. О том, что судить о «женщинах вообще» невозможно – разве что в пределах учебников по анатомии или тостов на корпоративах. Подробности...
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«Передоз» с патриотизмом после 90-х России не повредит

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Кто-то верит в Ледовое побоище и 28 панфиловцев, кто-то считает это красивым мифом и откровенной выдумкой. Но нация не живет, если у нее нет героев, достойных подражания. Людям не за что биться и умирать. Все. Нации нет. Подробности...
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Актеры больше не хотят играть добрых полицейских

Марина Ахмедова, журналист, писатель
Вчера Сергея Фролова вытолкали из квартиры взашей в тапках. Теперь Сергей живет на лестничной клетке. Когда я приехала к нему вечером, он сидел в углу, свесив голову, но еще пытался шутить – он же комедийный актер. Подробности...
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    Самые трагичные смерти мировых звезд музыки

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      Путин поздравил женщин-полицейских с 8 Марта, сидя на коне

      Накануне Международного женского дня Путин приехал в Первый оперативный полк московской полиции, где ознакомился с особенностями службы конных и туристических патрулей. Президент прокатился на коне по манежу, а затем, сидя прямо в седле, поздравил женщин-полицейских с наступающим праздником
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      Росгвардия поздравила женщин календарем с котиками

      Росгвардия к Международному женскому дню выпустила календарь, главными героями которого стали суровые бойцы первого отряда специального назначения внутренних войск «Витязь» и котики. Мужчины сфотографированы в полной боевой экипировке, а коты – во всей своей красе
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      В Женеве открылся крупнейший международный автосалон

      В Швейцарии стартовал Женевский автосалон – одно из главных ежегодных событий в мире автопрома и традиционное место презентаций новинок от ведущих мировых автомобильных брендов. Уже представлена одна из сенсационных новинок – McLaren Speedtail Concept
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            Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

            8 марта 2019, 09:48

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Президент Владимир Путин поздравил россиянок с праздником 8 Марта, пожелав здоровья и счастья, а также отметив успешность женщин как в карьере, так и в семье.

            Поздравление было опубликовано на официальном сайте Кремля.

            Владимир Путин отметил, что «достигать успехов – в характере наших женщин».

            «Вы успеваете все – и на работе, и дома – и остаетесь красивыми, яркими, очаровательными, центром притяжения всей семьи, объединяете ее своей любовью, способной вдохновить и поддержать, согреть и утешить», – подчеркнул глава государства.

            Российский лидер добавил, что особые чувства любой человек испытывает к своей матери и благодарит ее за заботу и безусловную любовь, за понимание и прощение, а также спустя многие годы помнит ее уроки и наставления, «добрые глаза и руки».

            «Это великое счастье материнства, воспитания детей всегда преображает мир, наполняет его добротой, нежностью и милосердием, утверждает те традиционные ценности, которыми всегда была сильна Россия», – отметил Владимир Путин.

            Президент указал также на безграничную душевную щедрость женщин, которая «дарована (...) природой».

            «Вы надежные сотрудники и ответственные руководители, умеете учитывать самые тонкие нюансы, грамотно и творчески подходить к любому делу. Трудно представить историю, развитие нашей страны без созидательного вклада великих российских женщин. И сегодня, в наши дни вам подвластны практически все профессиональные высоты», – подчеркнул Путин.

            Говоря от имени мужчин, глава государства признался, что им порой непросто быть достойными женщин: «Но мы будем к этому стремиться и делать все, чтобы женщины чувствовали наше сильное, надежное плечо, то, что мы ценим и любим вас всегда, а не только по праздникам».

            Международный женский день отмечается 8 марта в России и многих других странах при поддержке ООН.

            Идея проведения международного праздника принадлежит Кларе Цеткин. Первым государством, отметившим национальный женский день, стали США (28 февраля 1909 года).

            В России праздник впервые отметили в 1913 году.


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