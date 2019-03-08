Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Президент Владимир Путин поздравил россиянок с праздником 8 Марта, пожелав здоровья и счастья, а также отметив успешность женщин как в карьере, так и в семье.

Поздравление было опубликовано на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин отметил, что «достигать успехов – в характере наших женщин».

«Вы успеваете все – и на работе, и дома – и остаетесь красивыми, яркими, очаровательными, центром притяжения всей семьи, объединяете ее своей любовью, способной вдохновить и поддержать, согреть и утешить», – подчеркнул глава государства.

Российский лидер добавил, что особые чувства любой человек испытывает к своей матери и благодарит ее за заботу и безусловную любовь, за понимание и прощение, а также спустя многие годы помнит ее уроки и наставления, «добрые глаза и руки».

«Это великое счастье материнства, воспитания детей всегда преображает мир, наполняет его добротой, нежностью и милосердием, утверждает те традиционные ценности, которыми всегда была сильна Россия», – отметил Владимир Путин.

Президент указал также на безграничную душевную щедрость женщин, которая «дарована (...) природой».

«Вы надежные сотрудники и ответственные руководители, умеете учитывать самые тонкие нюансы, грамотно и творчески подходить к любому делу. Трудно представить историю, развитие нашей страны без созидательного вклада великих российских женщин. И сегодня, в наши дни вам подвластны практически все профессиональные высоты», – подчеркнул Путин.

Говоря от имени мужчин, глава государства признался, что им порой непросто быть достойными женщин: «Но мы будем к этому стремиться и делать все, чтобы женщины чувствовали наше сильное, надежное плечо, то, что мы ценим и любим вас всегда, а не только по праздникам».

Международный женский день отмечается 8 марта в России и многих других странах при поддержке ООН.

Идея проведения международного праздника принадлежит Кларе Цеткин. Первым государством, отметившим национальный женский день, стали США (28 февраля 1909 года).

В России праздник впервые отметили в 1913 году.