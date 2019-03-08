Медведев поздравил россиянок с борта Ил-96

Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил российских женщин с праздником 8 Марта. Видео было записано на борту самолета Ил-96.

В субботу премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил женщин с Международным женским днем. Обращение было записано на борту самолета председателя правительства Ил-96 на пути из рабочей поездки домой. Ролик опубликован на сайте правительства.

«Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с весенним праздником, днем Восьмого Марта... В такой день женщинам принято дарить цветы и говорить самые теплые слова. Вот и я хотел бы сделать это, находясь, правда, в несколько необычных условиях, на борту самолета», – сказал Медведев.

Премьер отметил, что «Восьмое Марта напоминает не только восьмерку, но и знак бесконечности».

«Я хотел бы, чтобы хорошее настроение, забота близких продолжались для вас не только 8 марта, а бесконечно, то есть постоянно», – сказал Медведев.

Он добавил, что у этого праздника политическая природа, но о ней все давно забыли.

«И это просто день, когда можно поздравить своих близких женщин: бабушек и матерей, сестер, жен, подруг – тех, кто дорог и кого хочется поздравить с этим женским праздником», – подытожил Дмитрий Медведев.

Ранее в субботу появилось поздравление от президента России Владимира Путина. Глава государства указал на безграничную душевную щедрость женщин, которая «дарована (...) природой».

«Вы надежные сотрудники и ответственные руководители, умеете учитывать самые тонкие нюансы, грамотно и творчески подходить к любому делу. Трудно представить историю, развитие нашей страны без созидательного вклада великих российских женщин. И сегодня, в наши дни вам подвластны практически все профессиональные высоты», – сказал Владимир Путин.

Международный женский день отмечается 8 марта в России и многих других странах при поддержке ООН.

Свои поздравления российским женщинам адресуют не только руководители страны, но и многочисленные активисты. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Санкт-Петербурге активисты молодежного движения «Сеть» раздают на улицах цветы и рассказывают иностранкам о русских традициях празднования 8 марта. Не остались в стороне и военные, которые порадовали россиянок исполнением вальса и других танцев на танках.